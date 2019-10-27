Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te işçiler 3. kattan düştü: 1’i ağır 3 yaralı İzle

Başkent’te işçiler 3. kattan düştü: 1’i ağır 3 yaralı İzle

-Yaralanan 3 işçiden

İlk Müdahale Hastane Yük Asansörü Sağlık Ekipleri İnşaat İşçileri 

--Yaralanan 3 işçiye sağlık ekiplerinin müdahalesinden
--Polis ekiplerinin çalışmasından
--Olay yerinden
--Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde inşaat işçileri, platform asansörü ile birlikte 3. kattan düştü. Kazada, 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi İncesu Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işçilerden Hacı K., Hasan K. ve Hacı A. binanın dış cephe ısı-yalıtım kaplamasını yapmak için platform asansörüne kullanacakları malzemeleri yükleyerek bindiler. Binanın 3. katına gelen 3 işçi, iddiaya göre asansörün frenleme mekanizmasının bozulması nedeniyle yerden yaklaşık 15 metre yükseklikten yük asansörü ile birlikte aşağıya düştü. Düşmenin şiddetiyle bulundukları yerde hareketsiz kalan işçileri gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan işçilere olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile çevrede bulunan hastanelere sevk etti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan diğer işçilerin çalışmaya devam etmesi dikkat çekti. (MMD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı