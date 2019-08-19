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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te iki araç çarpıştı, 2 yaralı

Başkent'te iki araç çarpıştı, 2 yaralı

- Kazadan genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 16 KD 230 plakalı araç ile 44 EA 036 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonucu 44 EA 036 plakalı araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar Rabiya B. ve Esra S. olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
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