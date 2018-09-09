Başkent'te ihtiyaç sahiplerine ücretsiz berberlik hizmeti

-- Sezayi Kara konuşması

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( ANKARA ) - ANKARA



- Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Biz Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'gönül belediyeciliği' yapıyoruz. Bugün başlattığımız projeyi bu amaçla gerçekleştiriyoruz. Belediyemizce yoksullukla ilgili incelemesi yapılan ve muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza, berberlerde kullanabilmeleri için kartları verilecek. Bu kardeşlerimiz, ilçesindeki gönüllü berberlerden ücretsiz faydalanacak" dedi.

Keçiören Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin berberlerden ücretsiz hizmet alması için "Yoksulluğa Bir Makas da Keçiörenli Berberler Vuruyor" adlı proje başlattı. Keçiören Belediyesi ile Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde düzenlenen proje tanıtım toplantısı Estergon Türk Kültür Merkezinde, ilçede faaliyet gösteren berberlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören'in başkentin en güvenli ve komşuluk ilişkilerinin en gelişmiş ilçelerinden biri olduğunu belirtti.

"Bir şehrin, bir ilçenin fiziki şartlarını geliştirebilirsiniz, bu kolay bir şeydir, fakat insanların gönlünü fethetmek zordur" diyen Ak, "Aslolan onu yapmaktır. Biz Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'gönül belediyeciliği' yapıyoruz. Bugün başlattığımız projeyi bu amaçla gerçekleştiriyoruz. Belediyemizce yoksullukla ilgili incelemesi yapılan ve muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza, berberlerde kullanabilmeleri için kartları verilecek. Bu kardeşlerimiz, ilçesindeki gönüllü berberlerden ücretsiz faydalanacak" şeklinde konuştu.

Projenin diğer meslek grupları ve ilçeler için örnek olmasını dileyen Ak, herkesin ihtiyaç sahiplerine, yoksul insanlara biraz daha hassas olmalarını istedi. Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise Ankara'daki birlik ve beraberliği korumak adına bu projeye destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



sıkıntılarını, sorunlarını dinlediği için Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür etti. Metropol ilçeler içinde her bölgenin içinde farklı sorunlar olabileceğini kaydeden Kara, "Bizim düzenimizi, birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Keçiören'deki birlik ve beraberliği koruyacağız. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor, zamları üstüne kapalı ikiye üçe katlayan esnaflar var, bizim meslektaşlarımız bırakın zam yapmayı fiyat düşürme yoluna gidiyorlar. Bununla alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuda bir taban fiyata geçelim, belli bir fiyatın altında tıraş etmeyelim. Sanatımızı ucuza satmayalım dünyada geçerli bir mesleğe sahibiz. Bu kampanya ile amacımız ses duyurmak. Ayda bir kişi de tıraş etmek isteyebilirsiniz, hiç etmek istemiyorsanız da forma işaretleyebilirsiniz. Bu zorunlu değil, gönül işi" diye belirtti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara arasında protokol imzalandı. (JA-

