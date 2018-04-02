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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te iğrenç olay

Başkent’te iğrenç olay

- Tecavüzcünün darp edilme anı

( ANKARA ) -- Öz kızına 1 yıldır tecavüz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı ANKARA

Polis Cinsel İstismar Ormanlı Cep Telefonu 


- Başkent’te 15 yaşındaki öz kızına 1 yıldır tecavüz ettiği iddia edilen baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tecavüzcü babayı darp eden vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Olay, Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (35) isimli şahıs, 15 yaşındaki kızı S.Ç.’ye tecavüz etmeye başladı.
1 yıldır devam eden tecavüz olayını öğrenen anne A.Ç., Etlik Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak durumu anlattı. İğrenç olayın ihbarını alan polis Y.Ç.’yi gözaltına aldı. Dün “Çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Y.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vatandaşlar tecavüzcüyü darp etti Tecavüz olayını öğrenen bir vatandaş, ormanlık alana götürdüğü Y.Ç.’yi darp ettiği ana ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, vatandaşın “Sen 1 yıldır kızına tecavüz ediyor musun?” diye sorduğu, Y.Ç.’nin de “Ediyorum” cevabını verdiği görülüyor. (AS-BC -
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