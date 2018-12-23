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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te “Huzur Kocatepe Operasyonu” Video

Başkent’te “Huzur Kocatepe Operasyonu” Video

- Uygulamadan görüntü

Polis Çevik Kuvvet Güvenlik Önlemi Trol 

-- GBT Kontrolleri
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanları, metruk yerler, park ve bahçeler ve vatandaşların yoğun olduğu noktalarda denetimlerde bulundu. Ankara’da il genelinde, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerden 300 ekip ve aralarında çarşı ve mahalle bekçilerinin de bulunduğu 2 bin personelle “Huzur Kocatepe Operasyonu” yapıldı. Ekipler, eğlence mekanları, metruk yerler, park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olduğu noktalarda denetimlerde bulundu. Özel harekat ve çevik kuvvet birimlerine bağlı polisler uygulama noktaları çevresinde güvenlik önlemi alırken, iş yerlerine ilişkin evraklar incelendi ve şahsıların GBT kontrolleri yapıldı.
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