Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te havalandırma boşluğuna düşen kadın öldü

Başkent’te havalandırma boşluğuna düşen kadın öldü

Binadan görüntü

Polis Olay Yeri İnceleme Havalandırma Boşluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da 3 katlı binanın havalandırma boşluğunda bir kadın ölü olarak bulundu. Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirli Mahallesi 124 Cadde üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda oturan S. A. İsimli kadın apartmanın havalandırma boşluğuna sert bir şekilde düştü. Büyük gürültüyle yere çakılan kadın, komşuların sesi duymasıyla fark edildi. S. A. İsimli kadını yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri S.A.’nın öldüğünü tespit etti. Savcının talimatıyla S.A.’nın cansız bedeninin bulunduğu yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Cenaze son incelemeler için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemeleri devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı