Başkent’te hafriyat kamyonu ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı

-- Kaza yerinden görüntü

-- Araçlardan görüntü

-- Sağlık ekiplerinin çalışması

-- Genel ve detay



( ANKARA - 2) ANKARA



- Ankara’da hafriyat kamyonu ile çarpışan minibüsün boş arsaya devrilmesi sonucu 3’ü ağır 17 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul Karayolu’nun Susuz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ostim-Kahramankazan seferini gerçekleştiren Halis Saldıran idaresindeki 06 JPJ 94 plakalı minibüs, duraktan yolcu alıp, yoluna devam ettiği sırada aynı istikamette seyreden Bülent Arkan idaresindeki 06 FS 1753 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs, yolan çıkarak kenardaki boş arsaya devrildi. Kaza nedeniyle 3’ü ağır, 17 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri, ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza mahalline çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Yaralı şahısları ambulanslara alan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Minibüs içinde sıkışan vatandaşların yardımına itfaiye erleri yetişti. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu yaralı halde kurtarılan şahıslar, sedyeyle ambulanslara alındı. Yaralılar çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bulvarın 2 şeridi araç trafiğine kapanırken, başka kazaların yaşanmasının önüne geçmek için polis ekiplerince önlem alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. (CNR-

