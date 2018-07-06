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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te gölete düşen çocuk boğularak can verdi

Başkent’te gölete düşen çocuk boğularak can verdi

Pınarcı’nın cansız bedeni

Jandarma Gesi Avcılık 

-Sağlık ekipleri
-Jandarma ekipleri
-Pınarcı’nın yakınlarından görüntü
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Kösrelik göletine giden 14 yaşındaki Yiğitcan Pınarcı boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, olay saat 17.00 sıralarında Kösrelik göletinde meydana geldi. Yiğitcan Pınarcı ve 4 arkadaşı Pursaklar ilçesinden 5 kilometre yürüyerek Bağlum'da bulunan Kösrelik gölete gitti. Arkadaşlarıyla birlikte gölete varan Pınarcı, gölet kenarında yürürken dengesini kaybedip gölete düştü. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen göletten çıkamayan Pınarcı boğularak hayatını kaybetti. Gölet kenarında bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç ekipleri Pınarcı’nın cansız bedenini göletten çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Pınarcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde gelen Pınarcı’nın ailesi sinir krizi geçirdi. Gölet kenarına gelen savcının incelemesinin ardından Yiğitcan Pınarcı’nın cansız bedeni Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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