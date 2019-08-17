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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent'te gölete atlayan adam hayatını kaybetti Haberi

Başkent'te gölete atlayan adam hayatını kaybetti Haberi

Göletten detaylar

A Haber Sudan Sağlık Ekipleri Irak Dere Yatağı 

-Olay yerindeki araştırmalar
-Cesedin sudan çıkartılması
-Genel ve detay

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Başkent'te ailevi sebeplerden dolayı suya atlayan adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir göletin kenarında arkadaşı R.K. ile sohbet eden R.Ç. ailevi sıkıntılarını dile getirerek göletin kenarında bulunan dere yatağına indi. Arkadaşının indiğini gören R.K. sağlık ekiplerine haber verdi. R.Ç. ekipler gelene kadar göletin bulunduğu toprak bölümün üzerine çıktı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ve R.Ç.'yi suya atlamaması için ikna etmeye çalışması yeterli olmadı. Ayakkabısının tekini çıkartıp suya fırlatan R.Ç. kendisini gölete bıraktı. Sağlık ekipleri R.Ç.'nin kendisini suya bıraktığı yere ulaştığında R.Ç.'nin hayatını kaybettiğini gördü. Olayı gören sağlık ekipleri, polis, itfaiye, UMKE ve Ankara itfaiyesine bağlı balık adamlara haber verdi. Balık adamların olay yerine gelip araştırma yapması sonucunda, gölete atlayan R.Ç. sudan çıkartıldı. Ailesi gözyaşlarını tutamadı Arkadaşı tarafından ailesine haber verilen R.Ç.'nin yakınları olay yerine geldiğinde ise aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan R.Ç.'nin çocuğunun 10 gün sonra düğünü olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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