Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te göçmen kaçakçılarına operasyon Video

Başkent’te göçmen kaçakçılarına operasyon Video

Operasyon görüntüleri

( ANKARA )- 46 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı ANKARA

Kaçak Akalan İnsan Ticareti Göçmen Kaçakçılığı Sınır Dışı 


- Ankara’da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen uygulamada iki kişi ‘insan ticareti’ suçundan yakalandı. Ankara Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama yapıldı. Uygulamaya, 139 ekip ve 404 polis katıldı.
Edinilen bilgilere göre uygulamada, bin 857 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken, 46 yabancı uyruklu şahsa idari işlem yapılarak sınır dışı (deport) için işlem başlatıldı. Sahte pasaportlar ile yakalanan üç kişiye de ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan işlem yapıldı. Öte yandan, M.B. ve N.G. isimli şahıslar ise ‘insan ticareti’ suçundan yakalandı. Ayrıca, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan iki kişinin de yakalandığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı