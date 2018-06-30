Başkent’te geç kaldığı iddiasıyla bir aday sınava alınmadı İzle



- Ankara’nın Çankaya İlçesinde Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu’nda geç kaldığı iddiasıyla bir aday sınava alınmadı. Dikmen’de Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu’nda YKS’nin ilk oturumu TYT sınavına girecek olan bir genç saat 09:58 de okul kapısına geldiğini ancak güvenlik görevlileri tarafından sınava geç kaldığı gerekçesi ile okula alınmadığı iddia edildi. Veliler araya girdi, sonuç çıkmadı Sınava girecek öğrencinin hakkını savunmak için sınava giren çocuklarını bekleyen velilerde müdahale de bulundu. İddiaya göre öğrencinin velisi beş dakikadır beklediklerini ve kapının açılmadığı isyanında bulunarak, okul sorumlularının kendilerine verdiği cevaba da sinirlendiler. Okul sorumlusu ‘biz okulda yer alan analog saate göre hareket ederiz’ sözlerine ilişkin veliler de ‘Herkeste dijital saat var. Analog saat 5 dakika geç kalamaz mı bu saçmalıktır’ şeklinde tepkilerini belirtirken okul sorumlusu ile görüşmek istediler. Veliler yaptıkları açıklama, okul önünde sorumluları protesto edeceklerini, tepki göstereceklerini belirtirken bu durumun o esnada sınavda olan öğrencilerin de etkileneceğini düşünerek vazgeçtiler. Sınava alınmayan öğrenci ise, o kadar zaman çalıştığını ve sınava alınmadığı için üzgün olduğunu belirtti.



