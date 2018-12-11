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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Başkent'te fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Başkent'te fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Zanlıların görüntüsü

Masaj Fuhuş Operasyonu Fuhuş Polis Ekipleri Kışla 

-Giriş ve çıkışları
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te masaj salonuna düzenlenen operasyonda 5'i kadın 13 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binada masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Müşteri gibi masaj salona giren polisler ile kadınlar ve iş yeri yetkilileri fuhuş pazarlığı yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri operasyon başlattı. Yapılan operasyonda, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen Mustafa Y., Türkan K., Barış C. K. , Ferdi B., Nuh S., Abidin G., Şenol P. ile 5'i kadın toplam 13 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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