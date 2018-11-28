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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te freni patlayan kamyon dehşet saçtı, mahalle savaş alanına döndü... O anlar güvenlik kamerasında İzle

Başkent’te freni patlayan kamyon dehşet saçtı, mahalle savaş alanına döndü... O anlar güvenlik kamerasında İzle

- Vatandaş ile röportaj

Polis Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-- Kaza anına ait güvenlik kameraları
-- Olay yerinden görüntüler
-- Hurda yığınına dönen araçlar ile kamyondan görüntü
-- Genel detay

( ANKARA )- Şoför muavini kamyondan atladı- Freni patlayan kamyon 9 aracı ezdikten sonra durabildi. O anlar anbean kameralara yansıdı ANKARA

- Başkent’te freni patladığı iddia edilen bir kamyon, 9 aracı ezdikten sonra güçlükle durabildi. Kazada kamyondaki 2 kişi yaralanırken, dehşet anları anbean kameralara yansıdı. Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 GC 5167 plakalı kamyon sürücüsü, Ergenekon Caddesi üzerinde seyir halindeyken biranda freninin boşaldığını fark etti. O anda panikleyen şoför muavini kamyondan atlarken, hızla yokuş aşağı inen kamyon, park halindeki 06 GE 5076, 06 AET 301, 06 AS 2843, 06 CGL 19, 06 HM 153, 34 KV 1107, 06 GC 1142, 06 GLU 53 plakalı otomobilleri ezdikten sonra 06 BC 0691 plakalı otomobile çarpması sonucu lastiklerinin kopması sonucu durabildi. Kamyondan atlaması sonucu yaralanan muavin ile şoför, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazada çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. “Allah’tan okul veya işçi saati değildi” Kazayı gören bir vatandaş ise “Kamyon otobüsün yanından süratle geçti. Aşağı doğru indikten sonra büyük bir gürültü sesi geldi. Allah’tan okul veya işçi saati değildi. Şoför muavini yaralandı. Oda zaten kamyondan atlamış. Kamyon da aşağıda durmuş. Freni büyük ihtimalle patlamış çünkü yerlerde hiç iz yok” dedi.
Kazanın yaşandığı sokakta güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı. (SFP-BC -
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