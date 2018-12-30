Başkent'te feci kaza: 5 yaralı

-- Kurtarma çalışması

-- Kaza yerinden görüntü

-- Araçlardan görüntü

-- Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi’nde gece yarısı meydana gelen kazada, Söğütözü Caddesi üzerinden Çukurambar istikametine seyreden, M.K.’nin kontrolündeki 06 AEY 718 plakalı araç, AK Parti Genel Merkezi önündeki kırmızı ışıkta bekleyen E.S.’nin idaresindeki 06 YNE 80 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kavşağın ortasına kadar savrulan 06 YNE 80 plakalı otomobildeki 1’i çocuk 4 kişi ile 06 AEY 718 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. yaralandı. Kavşağın ortasına sürüklenen otomobilin arka koltuğunda oturan Z.S. bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kabin içinde mahsur kalan kadını kurtarmak için işe koyulan ekipler, zamana karşı yarış verdi. Araçtaki diğer yaralılar M.Y. ile E.S ve Z.S.’nin küçük kızları S.S.’yi ambulansa alan 112 Acil Servis ekipleri, şahısların ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştirdi. Eşinin kurtarılmasını endişeli gözlerle seyretti Endişeli gözlerle eşinin kurtarılmasını izleyen E.S.’yi sakinleştirmeye çalışan sağlık ekipleri, şahsa eşinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sağlık ekiplerinin E.S.’ye, “Eşinin durumu iyi, kızınla ilgilen” dediği görüldü.

Araçta sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkaran ekipler, daha sonra tüm yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Kaza anında aracıyla birlikte aynı istikamette seyir halinde olan bir sürücü, arkadan gelen aracın başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu hızla 06 YNE 80 plakalı otomobile arkadan çarptığını, çarpan aracın saatte yaklaşık 90 kilometre hızla seyrettiğini söyledi.



06 YNE 80 plakalı otomobildeki 1’i çocuk, 4 kişinin yaralandığını belirten sürücü, kazada yaralanan küçük çocuğun annesinin durumunun kötü olduğunu aktardı. Ekipler, kazanın ardından yola dökülen benzin nedeniyle yol üzerinde temizleme çalışması yaptı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

