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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te eş zamanlı yangınlar paniğe neden oldu İzle

Başkent’te eş zamanlı yangınlar paniğe neden oldu İzle

Çatı yangınından görüntü

İlk Müdahale Hastane İmalathane Mobilya Sağlık Ekipleri 

-Oto yangınından görüntü
-İş yeri yangınından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Etimesgut, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde meydana gelen eş zamanlı yangınlar, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Olaylarda bir kişi dumandan zehirlenirken, büyük çapta hasar meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Etimesgut ilçesinde Şehit Osman Avcı Mahallesi’nde bunan bir sitedeki apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden apartman sakinleri panik içinde binayı tahliye etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yangında dumandan zehirlenen bir kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Keçiören’de 3 araç küle döndü Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi’nde park halinde bulunan 3 araçta yangın çıktı. Alev alev yanan araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Araçların kundaklandığı iddia edildi. Bir diğer yangın da çok sayıda mobilya atölyesinin bir arada bulunduğu Siteler’de meydana geldi. Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, içerideki malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.
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