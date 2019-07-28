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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te EGO otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı

Başkent’te EGO otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı

OLAY YERİNDEN VE YARALILARDAN DETAY

( ANKARA ) ANKARA

Polis Sağlık Ekipleri Yaya Geçidi 


- 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'nda EGO otobüsü yayalara çarptı. Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'nda yayalara yeşil ışık yandığı sırada bir anda hareket eden 06 DC 7877 plakalı EGO otobüsü, yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 vatandaşa çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gelirken, yaralılar Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı.
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