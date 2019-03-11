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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te EGO otobüsü otomobile böyle çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

Başkent’te EGO otobüsü otomobile böyle çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

-Bilgi için

( ANKARA ) ANKARA

Demir Korkuluk Korkuluk Kamera Ticari Araç Trol 


- Ankara Ahi Mesud Bulvarı üzerinde EGO otobüsü otomobile çarptı. Kazada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay saat 17.00 sularında Ankara’nın Etimesgut İlçesi Ahi Mesud Bulvarı 1649. Cadde’de meydana geldi. Ahi Mesud Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyük Şehir Belediyesine ait bir EGO otobüsü, önüne kontrolsüz şekilde çıkan plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bir sitenin demir korkuluklarını yerinden sökerek sitenin içerisine girdi. Meydana gelen kazada, 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (MMD-
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