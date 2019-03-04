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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te EGO otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Başkent'te EGO otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

olay yerinden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 


- Başkent'te, EGO otobüsünün ani fren yapması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde, Atatürk Bulvarı Meclis Durağın'da, Çankaya istikametine seyreden EGO otobüsünün önüne, başka bir aracın aniden çıkmasıyla meydana geldi. Ego şoförünün araca çarpmamak için ani fren yapması sonucu otobüste bulunan yolculardan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan, 3'ünü ayakta tedavi ederken, kimliği belirlenemeyen 1 kişiyi de aracın ön camına kafasını sert bir şekilde vurduğu için herhangi bir travma geçirme ihtimaline karşın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası, trafik kısa süreliğine tıkandı. Trafik polisleri olaya müdahale ederek trafiği rahatlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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