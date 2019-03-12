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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Başkent’te EGO otobüsü araca çarptı: 2 ölü 3 yaralı Video

Başkent’te EGO otobüsü araca çarptı: 2 ölü 3 yaralı Video

Güvenlik Kamerası

( ANKARA ) ANKARA

Hastane Demir Korkuluk Korkuluk Kamera Trol 


- Ankara'da EGO otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan durumları ağır olan 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 17.00 sularında Ankara’nın Etimesgut ilçesi Ahi Mesud Bulvarı 1649. Cadde’de meydana geldi. Ahi Mesud Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait EGO otobüsü, önüne kontrolsüz şekilde çıkan ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir sitenin demir korkuluklarını yerinden sökerek sitenin içerisine girdi. Meydana gelen kazada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Durumları ağır olan 2 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı kameralara da yansıdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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