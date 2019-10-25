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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te eğlence mekanı çıkışında amcasını defalarca kez bıçakladı

Başkent’te eğlence mekanı çıkışında amcasını defalarca kez bıçakladı

Bıçaklanan yaralıdan

İlk Müdahale Polis Eğlence Mekanı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden
-Polis ekiplerinin çalışmasından
-Sağlık ekiplerinin çalışmasından
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde eğlence mekanı çıkışında amcası ile tartışan şüpheli, amcasını defalarca kez bıçakladı. Olay, saat 02.30 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Mahallesi Menekşe-2 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanına dayısının yanına 2 arkadaşı ile birlikte gelen Ahmet Ç., mekanda bulunan amcası Mustafa Ç. ile kısa bir süre konuştu.
Daha sonra amcasını dışarıya çağıran Ahmet Ç., iddiaya göre Mustafa Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine cebinden çıkardığı bıçakla amcasını defalarca kez bacağı, kolu ve böbrek kısmından yaralayan Ahmet Ç., yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte kaçtı. Yaralanan Mustafa Ç. ise eğlence mekanına giderek yardım istedi. Eğlence mekanının çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulans ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri, kaçan Ahmet Ç. ve 2 arkadaşını yakalayarak gözaltına alarak olaya ilişkin inceleme başlattı.
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