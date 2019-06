Başkent'te dolmuş otomobile çarptı: 7 yaralı

-Yaralılardan

- Ankara'nın Altındağ ilçesinde içerisinde yolcuların olduğu dolmuş ile otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.00 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Ömer Arif Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. Erdal Çiklemtepe yönetimindeki 06 J 0124 plakalı dolmuş, Cadde üzerinde Siteler istikametinde ilerlerken, ara sokaktan çıkan Yavuz Sarıer idaresindeki 06 DN 2144 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken dolmuş ise yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Elektrik direğini bükerek direk üzerindeki kabloları koparan dolmuşta, 1'i sürücü olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, ambulans ile çevre hastanelere sevk etti. Olayda dolmuş kullanılamaz hale gelirken otomobilde ise ağır maddi hasar meydana geldi. “Dolmuştan sarkan insanlar vardı” Kazanın görgü şahidi olduğunu iddia eden Emre Süzer, mahallelerinde her yaz bu şekilde kazalara defalarca şahit olduklarını belirterek, “Gereken yerlere biz bunu söyledik. Ama buraya her hangi bir uyarıcı levha, ışık, tümsek konulmadı. Kazanın gürültüsüne uyandık. Aşağıya inip baktığımızda manzara bu şekildeydi. İlk gördüğümüzde dolmuştan sarkan insanlar vardı. Herkes can telaşındaydı” ifadelerini kullandı. Otomobil sürücüsü Sarıer ise dolmuşun çok hızlı geldiğini ve bir anda kendisine çarptığını belirtti.

Kazanın ardından polis olaya ilişkin inceleme başlattı.