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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te dolmuş kazası: 7 yaralı Haberi

Başkent’te dolmuş kazası: 7 yaralı Haberi

genel ve detay

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-röpartaj

( ANKARA ) - ANKARA

- Başkent’te hızını alamayan dolmuş karşı şeride geçerek, park halindeki diğer araçlara çarparak durabildi. Olay saat 10.00 sularında Ankara’nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesinde meydana geldi. İddialara göre Mert. E. kullanımındaki 06 J 0168 plakalı dolmuş seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki 2 otomobile çarptı. Hızını alamayan dolmuş daha sonra karşı şeride geçerek hareket halindeki 06 YA 2568 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili sürükleyen dolmuş, park halindeki diğer otomobillere çarparak durabildi. Toplamda 9 otomobilin hasar gördüğü kazada bir kişi yaya olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan Mehmet Salih Engin çok büyük bir faciayı atlattıklarını belirterek şöyle konuştu: “Fatih caddesinde ilerliyorduk daha sonra sol şeritte seyir ederken, karşıdan dolmuş süratle geldi. Yolun karşı tarafına geçerek resmen üstümüze uçtu. Daha sonra bize çarparak sürükledikten sonra bizde park halindeki araçlara çarptık. Aşağı yukarı 7 kişi yaralıydı bir tanesi de çocuktu. “ (MKM-BC -
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