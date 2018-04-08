Başkent’te dev operasyon: 142 kişi tutuklandı İzle

-- Şahısların emniyetten çıkarılma anları

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( ANKARA )- Başkent’te 235 ekip ile 510 polisin katıldığı operasyonda 142 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi ANKARA



- Başkent’te 510 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda toplam 142 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Ankara’nın genelinde, birçok suçtan cezası bulunan ve bunlardan 2’sinin cezaevi firarisi olduğu belirlenen 142 kişiye yönelik sabahın erken saatlerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri organizesinde, Merkez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle operasyon gerçekleştirildi.

Operasyona 510 polis katıldı.

Yapılan operasyonda 142 kişi kıskıvrak yakalanarak ceza evine gönderildi. Yakalanan şahısların toplam ceza miktarının 220 yıl olduğu bildirildi.

Suç makineleri kıskıvrak yakalandı Gerçekleştirilen operasyonda, 11 yıl 8 ay hapis cezası olan ve yağma suçundan aranan M.V. isimli şahıs, 10 yıl hapis cezası olan ve yağma suçundan aranan T.L. 7 yıl hapis cezası olan ve hırsızlık suçundan aranan S.İ. ve 6 yıl hapis cezası olan dolandırıcılık suçundan aranan D.C. isimli şahıslar gerçekleştirilen operasyon sonucunda kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi. 235 ekip ve 510 personelin katıldığı ve başarıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aranan şahıslardan 2’si cezaevi firarisi olmak üzere 142 şahıs cezaevine teslim edildi. Ayrıca 7 aydır gerçekleştirilen operasyonlar ile Ankara’da hırsızlık olaylarındaki düşüş hızla devam ediyor.

