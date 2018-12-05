Başkent’te dengesini kaybeden genç dereye düştü

-- Kurtarma çalışması

-- İtfaiye ekiplerinin çalışması

-- Yaralının halatla yukarı çekilmesi

-- Sağlık ekiplerinin çalışması

-- Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da Çubuk Çayı’nın kenarındaki yeşil alanda dengesini kaybeden bir kişi dereye düştü. Atık sularının karıştığı derede mahsur kalan genç adam, ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, Keçiören’e bağlı Subayevleri Mahallesinde gece yarısı meydana gelen olayda, Fatih Caddesi’nin kenarındaki Atatürk Bahçesi’nde gezintiye çıkan Caner M., yağmur nedeniyle kayganlaşan toprak arazisinden ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştü. Atık sularının karıştığı Çubuk Çayı’nın içine düşerek yaralanan şahıs, yardım çığlıkları atarak kurtarılmayı bekledi. Yaralı gencin sesini duyan çevredeki vatandaşlar, derenin kenarına geldiğinde suyun içinde hareketsiz kalan Caner M.’yi görerek ilgili yerlere ihbarda bulundu. Bir süre sonra olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı gençle iletişime geçen sağlık ekipleri, şahsa sakin olması konusunda telkinlerde bulundu. Dere yatağına merdiven dayayarak şahsın yanına inen itfaiye erleri, yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle seyreden vatandaşları dere kenarından uzak durmaları konusunda uyardı. Dere yatağına sarkıtılan sedyeye halatla bağlanan Caner M., daha sonra polislerin de yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı. Sağlık ekipleri, çamurlar içinde dereden çıkarılan yaralının ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı şahıs, daha sonra ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu Evden ayrıldıktan sonra uzun bir süre dönmeyen Caner M.’nin başına bir şey gelmesinden şüphelenen ailesinin, karakola kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi. Şahsın dereye düştüğünü öğrenerek olay yerine gelen yakınları, kurtarma çalışmasını endişeli bakışlarla seyretti. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

