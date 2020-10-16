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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Başkent'te Covid-19 tedbirleri denetlendi

Başkent'te Covid-19 tedbirleri denetlendi

Pursaklar Kaymakamı'nın açıklamaları

Sayılar Gesi Taksi Durakları Mobilya 

-Pursaklar Belediye Başkanının açıklamaları
-Denetimden görüntüler
-Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara'nın Pursaklar ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Pursaklar İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe esnafını denetledi. Ankara Pursaklar Merkez Mahallesi Muhtarlığı önünde başlayan denetim, bütün cadde boyunca sürdü. Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede yer alan taksi durakları, mobilya mağazaları, restoranlar, balıkçılar ve otobüs durakları gibi müşterilerle sık etkileşim sağlanan yerlerde denetimler gerçekleştirdi. “İlçemizde sayıları daha aşağı çekmek için denetimlerimizi sürdürmek gerektiğini düşünüyoruz” Ankara’da memnun edici bir düşüş olduğunu belirten Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, “Biz bunu yeterli görmüyoruz. İlçemizde bu sayıları daha aşağı çekmek için denetimlerimizi sürdürmek gerektiğini düşünüyoruz. Pursaklar olarak da çok yoğun bir şekilde filyasyon denetimi ile özellikle mahalle denetim ekipleriyle, temaslı ve pozitif vakaların evde kalmasını sağlamak ve onlara yardımcı olmak için çalışmalarımız devam ediyor. Pursaklar’da Kaymakamlık ve Belediye olarak 24 saat esasına göre pandemi ile mücadelemiz devam ediyor” şeklinde konuştu.
“Ankara’da vaka sayılarının düşüş göstermesi bizi çok mutlu etti” Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara’daki vaka sayıları ile ilgili yapılan açıklamanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “8 aydır pandemi ile mücadele konusunda özellikle Bilim Kurulu ve Bakanlıkların genelgeleri doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz. Bu doğrultuda hem hemşerilerimizle hem de kaymakamlığımızla beraber eş güdümlü çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ankara’da vaka sayılarının düşüş göstermesi bizi çok mutlu etti. Motivasyonumuzu arttırdı. Tabi rehavete kapılmamız anlamına gelmiyor. Sadece denetim için burada değiliz. İyi gidiyoruz eğer başarırsak, bizim değil sizlerin de büyük katkınız olacak” ifadelerini kullandı. (UTK-BC -
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