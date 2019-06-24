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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te çöp kamyonu takla attı Video

Başkent’te çöp kamyonu takla attı Video

Devrilen çöp kamyonundan

Polis Polis Ekipleri Direksiyon 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde çöp kamyonu boş araziye devrilerek ters döndü. Kaza, saat 23.30 sularında Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi 877. Sokakta meydana geldi. İleri geri manevra yapan Altındağ Belediyesine bağlı çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye devrildi. Kazada, ters dönen çöp kamyonunda bulunan belediye işçileri yara almazken ters dönen çöp kamyonu devrildiği yerden çıkarıldı. Çevredeki vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Korku ve panik yaşayan vatandaşlar ile belediye personeli arasında çıkan tartışmayı yatıştıran polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. (MMD-
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