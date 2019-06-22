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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te çıkan yangında 3 gecekondu birden yandı Video

Başkent’te çıkan yangında 3 gecekondu birden yandı Video

-Yanan gecekondudan

Polis Gecekondu Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yükselen 

--Polis ekiplerinden
--İtfaiye ekiplerinin çalışmasından
--Hasar gören gecekondudan
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde çıkan yangında 1 gecekondu kül olurken 2 gecekondu da maddi hasar meydana geldi. Olay, gece saat 03.30 sularında Ankara’nın Altındağ İlçesi Atıfbey Mahallesi 783. Sokakta meydana geldi. Çevredeki vatandaşların yükselen alevleri fark ederek uyardığı polislerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonucu yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında 3 gecekondu yandı. Alevlerin çıktığı gecekonduyu vatandaşlar kendi imkanları ile söndürürken diğer 2 gecekondu ise alevlerin arasında kaldı. Yangın sırasında çevrede bulunan vatandaşlardan Rasim Utaş, alevlerin yükseldiğini gördüğünü belirterek, “ 2 evin yandığını gördük. Burada oturan insanları dışarı çıkardık. Daha sonra aşağıda bir evin daha yandığını fark ettik. Oradan da kapılarına vurmamıza rağmen çıkan olmadı. Daha sonra ise 6 kişilik bir Afgan aile çıktı. Diğer evlerden de 4-5 kişi ve yaşlı teyzeler çıktı” dedi.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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