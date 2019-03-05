Başkent'te çıkan yangın yürekleri ağza getirdi: Dumandan etkilenenleri teker teker sırtlarında taşıdılar Haberi

--Yangın yerinden detaylar

--İtfaiye erinin sırtında çıkarılan yaşlı kadın



( ANKARA )- 5 yaşındaki çocuk evde tek başına mahsur kaldı ANKARA



- Ankara'nın Pursaklar ilçesi Kardeşler sokakta bulunan bir binanın kot 1 katında bulunan dairede tespit edilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının 5 yaşındaki Kadir Emin Baltacı'ın evde tek başına bulunduğu sırada çıkması itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Ankara Pursaklar ilçesinde bulunan Kardeşler sokakta 4 katlı apartmanın kot 1 katında bulunan dairede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre evde tek başına bulunan 5 yaşındaki Kadir Emin B. mahsur kaldı. Dumanları ve alevleri gören komşular itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangının çıktığı binada dumandan etkilenen çocuklar ve vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen yaşlı kadın Ayşe Ilıca, itfaiye erinin sırtında binadan çıkarıldı. 5 yaşındaki Emin B. ise ambulansla Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Binadan çıkarılanlar ise tedbir amaçlı ambulansa alınarak kontrol edildi. Polis ve itfaiye ekipleri araştırmalarını sürdürüyor. (İÇ-BC -

