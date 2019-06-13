Başkent’te çatısı yanan binadan dumanlar yükseldi İzle

--İtfaiye ekiplerinin çalışmasından

--Polis ekiplerinden

--Çevredeki vatandaşlardan

--Bina sakinleri ile röportaj

--Genel ve detay



( ANKARA )- Kafe çalışanlarıyla apartman sakinleri arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti ANKARA



- Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde çatısı yanan binanın sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olay, saat 06.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Demetevler Mahallesi Vatan Caddesinde meydana geldi. Vatan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın ve yükselen yoğun dumanı gören bina sakinleri ve çevredeki vatandaşları korku ve paniğe kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri tedbir amaçlı apartman sakinlerini tahliye etti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 arazör ve çok sayıda araç ile yaklaşık bir saat süren çalışmaların sonucunda yangını kontrol altına alabildi. Yangın sırasında, yangının çıkış sebebinin binanın giriş katında bulunan kafenin sonradan yaptırdığı bacadan kaynaklandığını söyleyen apartman sakinleri ile kafe çalışanları arasında da kavga çıktı. Çıkan kavgaya polis müdahale etti. Vatandaşlar şikayetçi olduklarını belirtti.

Çatısı yanan binada oturan Bora Asmaz olaylara şahit olduğunu belirterek “Sonradan yapılan sac borulardan çıkan kromların büyük bir ihtimalle çatıdaki İzocamları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Zaten yıllardan beri bir şikayetimiz söz konusuydu bu bacayla ilgili. Olan, daha iki yıl önce yapılan çatının heba olması ve insanların korkusu” dedi.

Aynı apartmanın en üst katında oturan Esat Aydoğan’da korku ve paniğe kapıldıklarını belirterek, “Karşı binadan birisi haber verdi bizde yöneticiye haber verdik. Çatıdan yangın çıktı. Apar topar çıktık biz evimizden” ifadelerini kullandı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

