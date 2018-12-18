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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Başkent’te çarşı pazarda gıda denetimleri İzle

Başkent’te çarşı pazarda gıda denetimleri İzle

denetimlerden görüntü

Ayetler Alışveriş Kılık Kıyafet Son Kullanma Tarihi Zabıta 

-detaylar

( ANKARA )- Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, Ulus Hali’nde denetim yaptı- Hijyen, son kullanma tarihi, etiket kontrolü gibi konularda incelemeler yapan zabıta ekipleri, denetimlerini düzenli olarak sürdürüyor ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent’teki alışveriş merkezlerinde İl Tarım, İlçe Tarım, Ticaret İl Müdürlüğü ve Emniyet birimleri ile birlikte denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri, geçtiğimiz günlerde Başkentli vatandaşların tavuk, sakatat, sebze ve meyve ürünlerini yoğunlukla temin ettiği önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Ankara Ulus Hali’nde sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi konusunda denetim gerçekleştirdi. Kış yaz denetim Kontrollerini kış yaz demeden titizlikle gerçekleştiren ekipler; yaş meyve sebze ve balık reyonlarının yanı sıra, sakatat ve kasap dükkanlarını kontrol ederek; temizlik, kılık kıyafet, etiket kontrolü, gıdaların son kullanma tarihi ile bulunması gereken belgeleri inceledi. Yapılan denetimlerde gereksiz yer işgal edilmemesi ve çöplerin etrafa bırakılmaması konusunda hal esnafını uyaran zabıta ekipleri, özellikle et ve tavuk ürünlerinin satıldığı reyonlarda da açıkta ürün bırakarak, eldiven ve önlük kullanmayan esnafı ikaz etti. Balık reyonları da mercek altında Balık satılan reyonlarda da denetimler yapan ekipler, standardın altında olan balıkların satışının önüne geçmek için balık boylarının ölçümlerini yaptı. Sık sık vatandaşlardan gelen şikayetleri yerinde denetleyen Büyükşehir Zabıta ekipleri, Ulus Hal Çarşısı'nda herhangi bir usulsüzlüğe rastlamadı.
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