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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te cadde ortasında işte böyle drift yaptı

Başkent’te cadde ortasında işte böyle drift yaptı

-Drift yapan otomobilden detay

( ANKARA ) ANKARA

Bild Kamera 


- Ankara’nın Keçiören ilçesinde cadde üzerinde drift yapan sürücü, çevresindeki insanların canını böyle hiçe saydı. Ankara’nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi üzerinde drift yapan sürücü, kendi ve çevresindeki insanların canını hiçe saydı. Dakikalarca cadde üzerinde otomobiliyle drift yapan sürücünün o anları kameralara yansıdı.
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