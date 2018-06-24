Başkent’te bir saat aralıklarla 2 kaza: 1 ölü Video

-Cenazeden görüntü

-Kazazedelerin görüntüsü

-Takla atan aracın görüntüsü

-Genel ve detay



( ANKARA )- Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu ANKARA



- Ankara’da bir saat aralıkla farklı adreslerde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti. Keçiören ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı üzerinden Ufuktepe istikametine giden olan bir araç, Bulvar üzerindeki Cüneyt Durum’a çarptı. Durum’un yerde hareketsiz kaldığını gören sürücü, panikleyerek aracıyla kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan yayanın yardımına yoldan geçen diğer araç sürücüleri yetişti. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine kısa süre içinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 acil servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Durum’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazenin etrafını şerit çekerek kapatan polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan aramalar neticesinde yere düşmüş 34 ADF 3406 ve 35 GD 9189 kodlu iki plaka bulundu. Polis, plakaların Cüneyt Durum'a çarpan otomobile ait olabileceği şüphesiyle plaka kayıtlarını incelemeye aldı. Daha sonra noktaya gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, yolda çalışma yaptı. Şahsın bedeni belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. 4 kez takla atan otomobilden mucize kurtuluş Çankaya ilçesinde meydana gelen bir diğer kazada ise Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyreden Anıl A.’nın idaresindeki 06 T 6248 plakalı ticari araç, Meşrutiyet Caddesinden Mithatpaşa Caddesi’ne çıkan Kadir Ö. idaresindeki 06 HB 3113 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 kez takla atarak, metrelerce sürüklenen 06 HB 3113 plakalı aracın sürücüsü Kadir Ö., kazayı mucizevi bir şekilde burnu bile kanamadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoka giren Kadir Ö.’yü ambulansla hastaneye sevk etti. Polis, her iki kazayla ilgili inceleme başlattı.

