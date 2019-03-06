Başkent’te bir aquapark’ta yangın



- Başkent’teki bir aquapark’ta çıkan yangın, büyük hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Keçiören İlçesindeki Şevkat Mahallesinde bulunan bir aquapark’ın soyunma odalarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bütün tesisi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri hızla yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Tesisi saran yangın, itfaiye erlerinin çabaları sonucunda söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan bulunmazken, tesiste büyük hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (FRT-

