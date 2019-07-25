Başkent'te besi çiftliğinde alevler yükseldi

-Yangın söndürme çalışmaları



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Sincan ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ahievran Mahallesi'nde taş ocakları mevkiinde bulunan bir besi çiftliğinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

