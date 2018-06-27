Başkent’te belediye kamyonu devrildi: 1 yaralı Haberi

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da belediye kamyonu, asfaltlama çalışması işlemi yapılırken yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Keçiören ilçesinin Atakent Mahallesinde 540. CD. meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asfaltlama çalışması yapılırken zeminin çamur olmasından kaynaklı, 06 GKP 39 plakalı kamyonun yokuş yukarı damper kaldırmasıyla yan devrildiği bildirildi.

Belediye şoförü Serkan C. kazadan hafif yaralı olarak çevre sakinleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, kaza mahalline gelen acil müdahale ekipleri tarafından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafik ekipleri kaza yerinde önlem alırken, Belediye görevlileri iş makineleriyle devrilen kamyonu kaldırdı. Kaza ile ilgili trafik ekiplerince soruşturma başlatıldı.

