- Başkent'te Banker Bilo filmini aratmayan olay

-Grunun araçlara bindirilişi karakola götürülüşü

-Karakoldan görüntüler



( ANKARA )- Ankara'da yabancı uyruklu kişileri şehir merkezine bırakan otobüsler kaçtı ANKARA



- Başkent Ankara'da otobüsler ile getirilen yabancı uyruklu bir grup şehir merkezine bırakıldı. Ankara'da sabah saatlerinde Şener Şen'in Banker Bilo filmini aratmayan bir olay yaşandı. 33 Afgan, 30 Pakistan, 12 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 75 erkekten oluşan grup 63 F 3072, 63 F 7839, 63 F 3002 plakalı otobüsler tarafından Alparslan Türkeş bulvarında bırakıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çiftlik Polis Merkez Amirliğine getirdi. Yapılan işlemlerin ardından grup göç idaresine sevk edilip sınır dışı edilecek. (YEK-BC -

