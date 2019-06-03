- Başkent'te aynı anda iki patlama

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( ANKARA )- Ankara'da doğalgaz patlaması paniği ANKARA



- Ankara'da inşaat halindeki bir otelde doğalgaz patlaması meydana gelirken Ulus'ta bulunan bir mini markette'de tüp patladı. Patlama, Anadolu bulvarı üzerinde bulunan inşaat halindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki otelde demir kaynatma sırasında çıkan kıvılcımların doğalgaz borusunun geçtiği noktaya denk gelmesi üzerine patlama meydana geldi. Patlama sonrasında inşaatta çalışan işçiler sesi duyarak patlamanın olduğu alana koştu. Alevlerin artarak yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis, Doğalgaz ve 112 Hızır Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen doğalgaz müdahale ekibi, alana giden gazı keserek itfaiye'nin müdahale etmesini kolaylaştırdı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Patlama'nın olduğu alanda ölen yada yaralanan olmazken inşaatta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan aynı saatlerde, Altındağ ilçesine bağlı Çankırı caddesi üzerinde bulunan bir mini markette tüp patlaması meydana geldi. Patlama sonrası dükkanda küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken iki kişi hafif yaralandı. (MH-BC -

