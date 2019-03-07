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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te aydınlatma direkleri devrildi Video

Başkent’te aydınlatma direkleri devrildi Video

Devrilen direklerden detay

Polis Nadan Aydınlatma Direği 

-Başkent Elektrik ekiplerinin çalışmasından detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Mamak İlçesi’nde seçim bayraklarının asılı olduğu aydınlatma direkleri, kuvvetli fırtınadan dolayı devrildi. Olay, gece yarısında Ankara’nın Mamak İlçesi Natoyolu Caddesi Tekmezar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 2 aydınlatma direği, caddenin gidiş ve geliş istikametinde olmak üzere yola doğru devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Başkent Elektrik ekipleri gelerek cadde üzerinde güvenlik tedbiri aldı. Devrilen aydınlatma direklerine Başkent Elektrik ekipleri müdahale etti.
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