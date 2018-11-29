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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te AVM’de yangın paniği

Başkent’te AVM’de yangın paniği

- Dışarıdaki vatandaşlardan görüntü

Alışveriş Yangın Paniği Osmanpaşa Alışveriş Merkezi Yangına Müdahale 

-- Ekiplerden görüntü
-- AVM’den görüntü
-- Genel detay

( ANKARA )- AVM’deki herkes tahliye edildi ANKARA

- Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında yangın çıktı. Olay yerine intikal eden ekipler, AVM’deki vatandaşları tahliye etti. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi İran Caddesi üzerindeki Karum AVM'nin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından AVM içerisindeki vatandaşlar tahliye edildi. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. (SFP-
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