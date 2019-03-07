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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te araç yangını apartman sakinlerini korkuttu İzle

Başkent'te araç yangını apartman sakinlerini korkuttu İzle

-Yangından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Araç Yangını Uttu Toryum Nato 


- Başkent'te bir apartmanın önüne yanan otomobil bina sakinlerini korkuttu. Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçesi Sanatoryum caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın önündeki araç gece bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar bina sakinlerini uyardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. (BC -
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