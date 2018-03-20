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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Başkent’te araç kundaklama iddiası Video

Başkent’te araç kundaklama iddiası Video

İtfaiyenin müdahalesi

Trol 

-Yanan araçtan görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay

( ANKARA ), ANKARA

- Ankara’da park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınan yangının kundaklama soncu çıktığı iddia edildi. Olay, gece yarısı Keçiören Esertepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 276. Sokak üzerinde park halinde olan Serkan Ç’ye ait 06 ZYG 89 plakalı otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı.
Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Aracı kimliği belirlenemeyen şahısların ateşe verdiği iddia edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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