Başkent’te araç kundaklama iddiası Video

-Yanan araçtan görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

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( ANKARA ), ANKARA



- Ankara’da park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınan yangının kundaklama soncu çıktığı iddia edildi. Olay, gece yarısı Keçiören Esertepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 276. Sokak üzerinde park halinde olan Serkan Ç’ye ait 06 ZYG 89 plakalı otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Aracı kimliği belirlenemeyen şahısların ateşe verdiği iddia edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

