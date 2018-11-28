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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te anne ve oğlu feci kazada hayatını kaybetti Video

Başkent'te anne ve oğlu feci kazada hayatını kaybetti Video

- Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Trafik Kazası Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-- Araçlardan görüntü
-- Yoldan görüntü
-- Cenazelerden görüntü
-- Polis ekiplerinin çalışması
-- Sağlık ekiplerinin çalışması
-- Genel ve detay

( ANKARA )- Kazaya karışan diğer sürücü aracını olay yerinde bırakıp kaçtı ANKARA

- Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Kuzey Çevre Yolu üzerinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, Batıkent istikametinde seyir halinde olan Aziz Ü.’nün kullandığı 06 DV 2801 plakalı otomobil ile kimliği belirlenemeyen sürücünün idaresindeki 06 AK 9460 plakalı otomobil, hurdacılar mevkiinde çarpıştı. Kaza nedeniyle savrulmaya başlayan 06 DV 2801 plakalı otomobil, refüjdeki bariyerlere çarpıp taklalar atarak yolun sağına sürüklendi. Feci kazada araçtan fırlayan Menekşe Ü. ile oğlu Sedat Ü. yol ortasında hareketsiz kaldı. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü baba Aziz Ü. ise kabin içinde sıkıştı. Aracı kaza yerinde bırakıp kaçtı Çarpışmanın ardından yaklaşık 100 metre ileri giden 06 AK 9460 plakalı otomobilin sürücüsü, panikleyerek aracı kaza yerinde bırakıp kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine noktaya çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yolun sol şeridinde hareketsiz yatan Menekşe Ü. ile oğlu Sedat Ü.’nün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Araç içinde kurtarılmayı bekleyen Aziz Ü.’nün yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu yaralı halde kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir kısmı trafiğe kapanan yolda, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hurda yığınına dönen otomobillerden kopan parçalar ve cam kırıkları yol üzerine saçıldı. Polis ekipleri, yolda trafiği yavaşlatıcı önlem aldı. Firari sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
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