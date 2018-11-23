Başkent’te alkollü sürücü dehşeti: 1’i polis 3 yaralı

-Araçlardan görüntü

-Alkollü sürücünün görüntüsü

-Yaralı sürücüden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’nın Çankaya ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, önce uygulama görevindeki polis memuruna, daha sonra ABD Büyükelçiliği’nin önündeki bariyerlere çaptı. Kazada 1’i polis 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Cemal Gürsel Caddesi üzerinden gece yarısı Kızılay istikametinde seyreden Metin D. idaresindeki 06 MMD 56 plakalı otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Polislerin çağrısına aldırış etmeyen sürücü, aracı hızlandırarak Kızılay yönünde kaçmaya devam etti. Aracı almak için alarm durumuna geçen ekipler, Kızılay Meydanı’nda konumlandı. Kavşağa hızla giren otomobil bir polis memuruna çarpıp, Çankaya istikametinde yol almaya devam etti. Kovalamayı sürdüren polis ekipleri, aracı ABD Büyükelçiliği önündeki demir bariyerlere çarpmış halde buldu. Araçta bulunan Seçil T. ile Sinde K., çarpma nedeniyle yaralandı. Polislerin çağrısı üzerine hem Kızılay Meydanı’na hem de büyükelçilik önüne sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 06 MMD 56 plakalı otomobildeki yaralı yolcular da tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı. 1’i polis, 3 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü Metin D.’ye yapılan test sonucunda şahsın 1.6 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürüldü. Otomobille kasaba girdi Bir diğer trafik kazası da Keçiören ilçesinde meydana geldi. Etlik Caddesi üzerinden Ayvalı istikametinde seyreden 06 BU 1700 plakalı otomobil, Kasalar Kavşağı’nda sürücüsü Erdal D.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşıp, kasap dükkanına girdi. Kaza nedeniyle ağır hasar alan aracın sürücüsü başından yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Hurda yığınına dönen otomobildeki gaz sızıntısı nedeniyle kaza yerine çağrılan itfaiye ekiplerince aracın yakıt tankı kapatıldı. Her iki kaza hakkında inceleme başlatıldı.

