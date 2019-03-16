Başkent’te alkollü sürücü 4 araca birden çarptı

-Kaza yapan araçtan

-kazaya karışan araçlardan

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü Onur Y. (26) yolun karşısına geçerek 4 araca birden çarptı. Olay, 04.30 sularında Ankara’nın Keçiören İlçesi Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Caddesi üzerinde Keçiören istikametine doğru 06 BIN 747 plakalı otomobili ile seyir halinde olan alkollü sürücü Onur Y. (26), henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjde bulunan ağacı devirerek yolun karşısına geçen sürücü, Fatih Caddesi üzerinde park halinde bulunan 4 araca birden çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Onur Y.’dan alkometreye üflemesini istedi. Alkolmetreye üfleyen sürücünün 1.5 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

