Başkent'te alışveriş festivaline yoğun ilgi

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( ANKARA ) ANKARA



- Alışveriş ve moda festivali Ankara Altınpark Expo Center’da kapılarını açtı. Kadın giyimden çocuk giyime, erkek giyimden aksesuara kadar çeşitli ürünlerin yer aldığı festivale başkentliler yoğun ilgi gösterdi. 9’uncusu düzenlenen Başkent Alışveriş ve Moda Festivali, Ankara Altınpark Expo Center’da kapılarını açtı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde; kadın giyimden aksesuara, çantadan ayakkabıya, ev tekstilinden geleneksel sanatlara, çocuk giyimden erkek giyimine kadar farklı sektördeki 90 firma bir araya geldi. Türkiye’deki tescilli markaların ürünlerinin de yer aldığı festivalde, yüzde 70’e varan indirimlerle her bütçeye uygun ürünler bulmak mümkün. Alışveriş yapan Rümeysa ve Emre Bozkurt çifti de organizasyonu çok güzel bulduklarını söyledi.



Alışveriş yaptıkça mutlu olduğunu ifade eden Rümeysa Bozkurt, fiyatları uygun bulduğunu ve aylardır bu festivali beklediğini dile getirdi. Festivali ziyaret edenlerden Kezban Topbaş, gezmeye geldiğinde tesadüfen festival alanına girdiğini ve organizasyonu çok güzel bulduğunu ifade etti.





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