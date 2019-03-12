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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Başkent'te alevler geceyi aydınlattı...Yanan aracın freni boşaldı, çarptığı aracı da tutuşturdu

Başkent'te alevler geceyi aydınlattı...Yanan aracın freni boşaldı, çarptığı aracı da tutuşturdu

-Polis ekiplerinden

Polis Kamera Isı Yalıtımı Trol 

--Yanan araçlardan
--İtfaiye ekiplerinin çalışmasından
--Sağlık ekiplerinden
--Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından
--Bilgi için
--Genel ve detay

( ANKARA - (ÖZEL) -Araçlar alev alev yandı ANKARA

- Başkent’te yanan aracın frenleri boşaldı. Frenleri tutmayan otomobil, başka bir otomobile çarptı. İki araç birden kül oldu. Olay, saat 01.00 sularında Ankara’nın Etimesgut İlçesi Topçu Mahallesi 1548. Cadde üzerinde bulunan Aydınlar Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Caddenin üst kısmında bulunan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.
Alevlerin etkisiyle frenleri boşalan otomobil, Aydınlar Sitesi önünde park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Büyüyen alevler kısa sürede iki otomobili de sardı. Çarpan otomobil ve park halindeki araç yanarak kül oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, iki araç da hurdaya döndü. Facianın eşiğinden dönüldü Yanan araçlarda meydana gelen ufak çaplı patlamalar ile daha da büyüyen alevler, bitişiğindeki binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İddiaya göre, yanan araçlardan çıkan alevler önce sitenin bahçesindeki ağaçlara sonra da bitişiğinde bulunan binaya sıçramadan söndürüldü. Alevleri, ısı yalıtımı bulunan binaya temas etmeden kontrol altına alan itfaiye erleri, bir facia yaşanmasının önüne geçti. Olay, an be an kameralara yansıdı. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri yangına ilişkin incelemelerde bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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