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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te alacak verecek kavgası kanlı bitti; 5 yaralı

Başkent'te alacak verecek kavgası kanlı bitti; 5 yaralı

Olay yerinden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Silahlı Kavga Akalan Pompalı Tüfek 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde bir parkta meydana gelen iki grup arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesinde aralarında alacak-verecek sorunu olan iki grup ASKİ yanında bulanan parkta bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma pompalı tüfek de kullanılan kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda L.Y., B.Y., M.G., K.Ö. ve M.Y., yaralandı. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olayın zanlılarının E.Ü. ve E.Ü. olduğu belirlendi. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralılardan L.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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