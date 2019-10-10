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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Araçtan çıkan kaçak sigaralar

( ANKARA ) ANKARA

Polis Kaçak Sigara Kaçak Sigara 


- Ankara'da polisin bir araçta yaptığı aramada 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan ilçesinde eski İstanbul-Ankara karayolunda Iğdır'dan İstanbul'a gittiği belirlenen çekici tipindeki 81 plakalı bir aracı şüphelenerek durdurdu. Yapılan aramada çekicinin arkasındaki çelik plakaların arkasına gizlenmiş 9 bin paket kaçak sigara bulundu. Araçtaki Vahdettin G. ve Engin K. gözaltına alınarak, kaçak sigaralara el konuldu.
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