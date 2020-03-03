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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Başkent’te 6 katlı apartmanda çıkan yangında 6’sı çocuk 12 kişi dumandan etkilendi

Başkent’te 6 katlı apartmanda çıkan yangında 6’sı çocuk 12 kişi dumandan etkilendi

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Hastane Sağlık Ekipleri Elektrik Kontağı 

--Mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasından
--Sağlık ekiplerinin çalışmasından
--Dumandan etkilenen kişilerden
--Genel ve Detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde 6 katlı apartmanın 3. Katında çıkan yangında, 6’sı çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Yangın, saat 02.30 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi 1723. Sokak’ta meydana geldi. Satılmış Şahin’in oturduğu 6 katlı apartmanın 3. katında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden daire sakinleri kendilerini dışarıya atarken komşularını da kapı zillerine basarak yangından haberdar etti. Kısa sürede yoğun dumanın içerisinde kalan apartman sakinlerinden bir kısmı dışarıya çıkarken bir kısmı da balkonlarında mahsur kaldı. Ev sahibi Şahin’in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınabildi. Balkonlarında mahsur kalan vatandaşlar ise yine itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda merdiven ile kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen 6’sı çocuk toplam 12 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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