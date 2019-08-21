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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te 50 metreden dereye düşen engelli şahıs iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Başkent’te 50 metreden dereye düşen engelli şahıs iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

-Ekiplerin dere kenarına ulaşmasından görüntü

Mahsur Kaldı Polis Kurtarma Operasyonu Gesi Irak 

--Kurtarma operasyonundan görüntü
--Kurtarılan kişinin konuşmasından görüntü
--Protez bacaktan görüntü
--AFAD ekiplerinin çalışmalarından görüntü
--Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntü
--Sağlık ekiplerinin çalışmalarından görüntü
--İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntü
--Genel ve detay

( ANKARA )- Yaralı şahıs, kurtarma ekiplerine "Anneme haber vermeyin" ve "bırakın öleyim" dedi ANKARA

- Ankara’da bir kolu ve bir bacağı protez olan kişi, arkadaşlarıyla oturduğu sırada 50 metrelik uçurumdan dere kenarına düştü. Protezleri kırılan şahıs, yaklaşık iki saat süren kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay, saat 22.00 sularında Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Hacıkadın Deresi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kolu ve bir bacağı protez olan Abdullah A., arkadaşıyla birlikte gittiği dere kenarındaki yamaçta otururken dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Dere kenarına düşen ve protezleri kırılan Abdullah A., düştüğü yerde mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek kurtarma operasyonu başlatan ekipler, dereyi geçerek Abdullah A.’nın bulunduğu noktaya ulaştı. “Bırakın öleyim” Bulunduğu yerden sedye ile ambulansa taşınan Abdullah A., kurtarma ekiplerine, “Anneme haber vermeyin” ve “bırakın öleyim” dedi.
Yaklaşık iki saat süren kurtarma operasyonu ile bulunduğu yerden kurtarılan Abdullah A., ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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